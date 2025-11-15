HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilinin içerisindeyken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti

Olay, dün Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobilinin içerisinde oturan Ercan Kavşut’un (32) yanına bir şahıs geldi. Şahıs, aracın kapısını açıp Kavşut'u defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan sürücü aracıyla kaçmaya çalışırken, saldırgan elinde bıçakla küfürler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti 1

KAÇAN ŞAHSIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ağır yaralı halde kaçan Ercan Kavşut, yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak’a girdiği sırada park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavşut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti 2

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılarYürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar
Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandıHatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli Körfez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.