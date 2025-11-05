HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilini hızını denerken perte çıkardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir sürücü, otomobilinin hızını denerken önce duvara, daha sonra park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilini hızını denerken perte çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde N.E. adlı sürücü, 38 ABT 038 plakalı Tesla marka otomobilinin hızını denemek için kırmızı ışıkta gaza baştı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki 42 ANA 669 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilini hızını denerken perte çıkardı 1

ARACIN HIZINI DENEMEK İSTEDİ, PERTE ÇIKARTTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Otomobilini hızını denerken perte çıkardı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da sebze ve meyve deposunda yangınAntalya’da sebze ve meyve deposunda yangın
Samsun’da trafik levhaları sadeleşiyorSamsun’da trafik levhaları sadeleşiyor

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.