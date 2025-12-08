Otomobiliyle ata çarpan sürücü, 4 gün sonra öldü

Kaza, 4 Aralık’ta Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Çetin idaresindeki plakası öğrenilmeyen otomobille, aydınlatmanın az olduğu yolda önüne çıkan ata çarptı. Yola savrulan at öldü, sürücü Çetin ise yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, tedavisinin devamı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Çetin, olaydan 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çetin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi kırsal Ortaca Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır