Otomobiliyle köpeklerin üzerinden geçti

Dirmil Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşamını sürdüren vatandaşlar, uzun zamandır mahallede baktıkları köpeklerin ortalarda olmadığını fark etti. Köpekleri çevrede arayıp bulamayan mahalleli, güvenlik kameralarını incelediklerinde bir otomobilin yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçip gittiğini, köpeklerin ise acı içinde kaçtığını gördü.

KÖPEKLERİ EZDİ GEÇTİ

Köpeklerin akıbetini merak eden mahalleli, "O günden beri köpekler ortada yok. Köpeklerin üzerinden geçmiş, durmadan yoluna devam etmiş. Biz polise gittik, sürücüden şikayetçi olduk. Köpeklerimizi bulmaya çalışıyoruz" dediler.

Öte yandan araç sürücüsünün kimliğinin tespit edildiği, yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır