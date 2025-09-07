HABER

Otomobille çarpışan araç takla atarak durabildi

Adıyaman’da otomobille çarpışan araç takla atarak durabildi.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrollerden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Meydana gelen kazara araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sağlık durumları iti olan yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpışan araç takla atarak durabildi 2

