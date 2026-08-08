Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Babasultan Mahallesi Reha Güney Caddesi’nde meydana geldi.
H.A. idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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