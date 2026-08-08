HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Babasultan Mahallesi Reha Güney Caddesi’nde meydana geldi.H.A.

Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Babasultan Mahallesi Reha Güney Caddesi’nde meydana geldi.

H.A. idaresindeki otomobil, H.K. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı 1

Otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verdiİstanbul'da güneş bir anda kayboldu! Meteoroloji saat verdi
Namaz kılarken, çantasını yanına koydu! 450 bin lirasını böyle çaldılarNamaz kılarken, çantasını yanına koydu! 450 bin lirasını böyle çaldılar

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Görenleri şaşkına çevirmişti: O plakaya ceza yağdı!

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.