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Otomobille çarpışan kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile çarpışarak savrulan kamyonet refüje çıkarak durabildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.T. idaresindeki otomobil ile T.A. yönetimindeki kamyonetle Ünal Özgedek Bulvarı kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Otomobille çarpışan kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü T.A.’yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobille çarpışan kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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