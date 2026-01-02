HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobille çarpışan minibüs şarampole takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da otomobille çarpışan minibüsün takla atarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan minibüs şarampole takla attı: 2 yaralı

Kaza, Aksaray-Konya karayolu 9 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Yenikent beldesine giden A.Y. (40) yönetimindeki 06 AAC 721 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Yapılcan köyünden Aksaray-Konya karayoluna çıkış yapan M.G. (23) idaresindeki 68 AGH 915 plakalı Opel marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atıp şarampole devrildi.

Otomobille çarpışan minibüs şarampole takla attı: 2 yaralı 1

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü M.G. ile yolcu olarak bulunan F.A. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralıKüçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Düzce'de trafik kazası! Yaralılar varDüzce'de trafik kazası! Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Trump: Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Mert Hakan'dan ikinci mektup! ''Yunus’um, Apo’m, Orkun’um''

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

İşçilere 29 maaş ikramiye vermişti... Sözünü yine tuttu!

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

Borcu olan kapıda kalacak! 1 Ocak'ta başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.