Otomobille çarpışan motosiklet şarampole savruldu: 1 yaralı

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. yönetimindeki otomobil ile İ.Ç. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan motosikletin sürücüsü İ.Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır