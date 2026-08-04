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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Şehit İsmail Dokuz Sokak ile Kafkas Sokak kesişiminde meydana geldi.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çorum’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit İsmail Dokuz Sokak ile Kafkas Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi yönüne seyir halinde olan Serkan A. idaresindeki motosikletle Sadık A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Serkan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 2

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 3

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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