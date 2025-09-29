HABER

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Ö., idaresindeki otomobille Abdulkerim El R., idaresindeki motosiklet, Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çarpıştı.

Adıyaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Ö., idaresindeki otomobille Abdulkerim El R., idaresindeki motosiklet, Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdulkerim El R., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

