Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün sürücüsü H.T., kontrolsüz şekilde kavşağa girerek sola dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı istikamette seyreden M.T. idaresindeki otomobil traktöre çarptı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araç kamerası tarafından kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



