Otonom robotlar üretimden tarıma, sağlık hizmetlerinden lojistiğe ve hatta uzay keşfine kadar pek çok alanda yeni olanaklar sunmaktadır. Bu alandaki ilerlemeler insan gücünü tamamlayan, riskli görevleri üstlenen ve verimliliği artıran yeni bir düşünce anlayışını temsil etmektedir. Autonomous robot teknolojisiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri robotların nasıl karar verebildiğidir.

Otonom robot nedir, nasıl karar verir?

Günümüzde makineler yalnızca verilen komutları yerine getiren sistemler olmaktan çıkmıştır. Bu noktada otonom robotlar tıpkı insanlar gibi çevrelerini algılayarak kendi kararlarını verebilen akıllı varlıklara dönüşmesini sağlayan bir alandır. Bu teknoloji yapay zekâ ve makine öğrenimi disiplinlerinin birleşiminden doğmuştur. Günümüzde ise modern mühendisliğin en ileri uygulama alanlarından birini oluşturmaktadır.

Otonom robotlar insan müdahalesi olmadan belirli bir görevi yerine getirebilen, çevresindeki değişkenleri algılayarak bunlara uygun kararlar alabilen sistemlerdir. Bu robotlar sensörler, kameralar, radarlar ve çeşitli veri toplama araçlarına sahiptir. Robotlar topladıkları verileri üzerindeki yapay zekâ algoritmaları sayesinde analiz ederler. Bu analiz sonucunda ise hangi eylemi gerçekleştireceklerine kendi başlarına karar verirler.

Kısaca otonom robotlar programlanmış komutları izleyen makinelerden ibaret değildir. Bununla beraber çevrelerinde değişen koşullara uyum sağlayabilen, hata yapıldığında durumu analiz edip öğrenme yeteneği geliştirebilen sistemlerdir. Örneğin bir otonom depo robotu raflar arasındaki hareketini belirlenmiş bir rotada sürdürmez. Yol üzerinde beklenmedik bir engelle karşılaştığında alternatif bir yol belirleyebilir. Bu sayede görevi kesintiye uğratmadan tamamlayabilir.

Diğer bir örnekte ise otonom robotlar sensörleri aracılığıyla montaj hattındaki bir aksaklığı anında fark edebilir. Yapay zekâ algoritması bu sorunun olası nedenlerini değerlendirir ve duruma göre üretim sürecini yavaşlatabilir. Bu tür bir akıllı karar verme özelliği üretimin kesintisiz biçimde devam etmesini sağlar. Gelecekte bu sistemlerin kolektif yapay zekâ ile iletişim kurabilen ve birlikte karar verebilen bir yapıya evrilmesi beklenmektedir.

Otonom robotların karar verme süreci insan beynindeki düşünme ve tepki mekanizmalarına benzer şekilde çalışmaktadır. Karar verme süreci aşağıdaki üç temel aşamadan oluşur:

1. Algılama

Robot sensörleri ve kameraları aracılığıyla çevresindeki fiziksel dünyayı adeta görür. Bu aşamada robot mesafe, ışık, sıcaklık, hareket ya da engel gibi çevredeki bilgileri toplar.

2. Değerlendirme

Toplanan veriler robotun işlem birimindeki yapay zekâ algoritmaları tarafından analiz edilir. Bu analiz makine öğrenimi modelleri sayesinde gerçekleşir. Dolayısıyla robot geçmiş deneyimlerinden ve daha önceki kararlarından da öğrenebilir.

3. Eyleme geçme

Değerlendirme sonucunda ise mevcut duruma en uygun kararı alır. Bu karar sonucunda harekete geçer. Bu eylemler bir nesneyi kaldırmak, yön değiştirmek, üretim hattında bir aksiyonu başlatmak ya da güvenlik gereği durmak gibi çeşitli davranışlardan oluşabilir.