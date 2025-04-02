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Otoparka uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

02.04.2025 09:44
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Adana’da katlı otoparkı paravan olarak kullanıp uyuşturucu satışı yapan 7 şüpheli yakalandı, 3 bin 268 adet hap ele geçirildi.

Otoparka uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir katlı otoparkta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine otopark takibe alındı. Ekiplerin takibinde şüphelilerin araçlarını otoparka park eder gibi gelip, duranlara uyuşturucu madde satanları tek tek belirledi. Savcılık talimatıyla polis otoparka operasyon gerçekleştirerek 7 şüpheliyi yakaladı. Dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada 3 bin 257 adet sentetik ecza, 11 adet ecstasy ve 1,14 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler 'İçiciyiz, uyuşturucu satışı ile bağlantımız yok' savunmasını yaparak kendilerini kurtarmaya çalıştı. Ancak şüphelilerinden w6’sı tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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