Otoparktan çıkan otomobil, 10 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu: 1 yaralı

Bursa’da otoparktan çıkarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 metrelik yükseklikten sitenin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı

Otoparktan çıkan otomobil, 10 metrelik yükseklikten bahçeye uçtu: 1 yaralı

Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir site otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binen N.F. (65) adlı kadın, geri manevra yaptığı sırada 10 metrelik kot farkı bulunan diğer bir sitenin bahçesine düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

