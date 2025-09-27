HABER

Otostop çekerken trafiği tehlikeye soktu

Hatay'da alkollü bir şahıs, otostop çekerken trafiği tehlikeye soktu. Olayın anları kameraya yansıdı.

Hatay’da bir alkollü şahıs, yola kaldırım taşı koyarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde alkollü kişi, ana yol güzergahında otostop çekmeye başladı.

Araçlar durmadı. Bunun üzerine yolun ortasına bir kaldırım taşı koydu. Sonrasında, taşı yola itekleyerek ilerledi.

Şahsın eylemi, trafiği ciddi şekilde tehlikeye soktu. Yapılanlar karşısında başka sürücüler şaşırdı.

Olayın görüntüleri kaydedildi. Videoda otostop çeken şahısın taşı kullanarak araçları durdurmaya çalıştığı görüldü.

Bir süre sonra, kişi bölgeden ayrıldı. Ancak olayın trafiğe etkisi sürdü.

