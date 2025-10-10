HABER

Otoyol üzerindeki köprüde korkunç kaza: Göreve giden 2 jandarma şehit oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otoyol üzerindeki köprüde sivil jandarma aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada göreve giden 2 jandarma şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapandı.

Kaza, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde bulunan ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen Vakıf Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen 54 EP 891 plakalı SUV araç ile 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki sivil jandarma personeli oldukları öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer otomobildeki yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLKENDİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
