Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Adana'da bir kişi otoyolda otomobilin içerisinde başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sürücünün kimliği araştırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Otoyolda araç içinde sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde bulunan 01 BUM 32 plakalı otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla aracın camını kırarak araç içerisindeki sürücüye ulaştı.

Sağlık ekipleri, sürücüyü başından tüfekle vurularak ölmüş halde buldu. Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Öte yandan, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmazken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana
