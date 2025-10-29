Otoyolda korkunç kaza: TIR'a ok gibi saplandı

Kaza, Mersin'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç, önündeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın arkasına ok gibi saplanan otomobilde sürücü sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞIP YAŞAMINI YİTİRDİ

TIR sürücüsü aracını durdurup hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarırken yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır