Otoyolda tırın çarptığı şahıs öldü

Adana’da otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahıs tırın çarpması sonucu öldü.

Otoyolda tırın çarptığı şahıs öldü

Kaza, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İran’dan gelen K.D.’nin (39) kullandığı 96 AG 773 plakalı tır, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. K.D. hemen aracını sağa çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Merkez, bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Gelen sağlık ekipleri tırın çarptığı erkek şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

