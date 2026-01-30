Oturduğunuz yerden gezegen avına çıkın! Hem ücretsiz hem de herkes kullanabiliyor

NASA'nın emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu ve şu anda faaliyette olan Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS), 3.000'den fazla ötegezegenin keşfine yardımcı oldu. 2021'de bir grup NASA bilim insanı ise dikkat çeken bir şey inşa etti.

ÖTEGEZEGEN AVCISI EXOMINER++

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre, bilim insanları, Kepler verilerinden 370 yeni ötegezegeni doğrulamak için yapay zeka kullanan bir yazılım oluşturdu. Bu yapay zeka aracına ExoMiner adı verildi. Şimdi ekip, ExoMiner++ adlı geliştirilmiş bir model geliştirdi. Bu geliştirilmiş model hem Kepler hem de TESS verileri üzerinde eğitildi. ExoMiner++, TESS verilerinden ötegezegenleri tanımlayabiliyor.

TESS gibi teleskoplar bir yıldızı gözlemlediğinde, yıldızın ışığının sönükleştiği durumlar olur. Buna, yıldızın önünden geçen bir ötegezegen neden olabilir. Bu gibi durumlara "transit" denir. Ancak, yıldız ışığının sönükleşmesinden başka astronomik olaylar da sorumlu olabilir. ExoMiner++ ise bu sönükleşme olaylarından hangisinin bir ötegezegen tarafından kaynaklandığını tahmin etmek için tasarlandı. Algoritma, sadece ilk çalışmasında 7.000 olası ötegezegen tespit etti.

ÜCRETSİZ VE HERKESE AÇIK

ExoMiner++ herkese ücretsiz olarak sunuluyor. Yani siz de bu aracı kullanarak yeni gezegen avına çıkabilirsiniz. Bunun, ötegezegen keşfini hızlandırması bekleniyor.

ExoMiner++'ın daha yeni bir versiyonu da şimdiden tasarlanmış durumda. Olası geçişlerin mevcut sinyallerine dayanan şimdiki sürümün aksine, daha yeni model ham verilerden sinyalleri tespit edebilecek. Bilim insanları, ExoMiner modellerini NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi gelecekteki ötegezegen avlama görevlerinde bile kullanmayı umuyor.