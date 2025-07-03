Overwatch 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Overwatch 2 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

Overwatch 2 video oyunu 5v5 çatışmalar bulunan bir FPS oyunudur. Blizzard Entertainment şirketi tarafından geliştirilen ücretsiz çok oyunculu Overwatch 2 hem yeni oyunculara hem de profesyonel oyunculara hitap etmektedir. Bu oyunu oynamak isteyen kişiler oyunun hangi sistemlerde daha iyi çalışacağını öğrenmek istemektedir.

Overwatch 2 sistem gereksinimleri nelerdir?

Overwatch 2 oyununu oynamak isteyen kişiler, oyunun sistem gereksinimleri hakkında araştırma yapmaktadır. Bu noktada oyunun daha kaliteli bir oynanışa sahip olması için bilgisayardaki tüm sürücülerin güncel olması önemlidir. Merak edilen Overwatch 2 minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650

Bellek (RAM): 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 serisi veya AMD Radeon HD 7000 serisi

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir disk alanı

Overwatch 2 önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son Service Pack)

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5

Bellek (RAM): 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / GeForce GTX 1650 veya AMD R9 380 / AMD RX 6400 veya Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir disk alanı

Oyunu sorunsuz ve tam performanslı bir şekilde oynayabilmek için bilgisayardaki sürücülerin güncel olması kontrol edilmelidir.

Yukarıda sunulan sistem gereksinimleri oyunun sorunsuz bir şekilde deneyimlenebilmesi açısından kullanıcılara bir referans noktası sunar. Bilgisayarın bu özelliklere sahip olup olmadığını kontrol ederek Overwatch 2'ye başlanabilir.