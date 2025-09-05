HABER

Oya Budak cinayeti: Eski nişanlısını ve karnındaki bebeğini katletmişti! Bebek için de aynı ceza talebi

Sarıyer'de, 5,5 aylık hamile Oya Budak (18), eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Oya Budak'ın, 6 ay önce Anıl Ö. tarafından cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu öne sürüldü. Budak'ın Anıl Ö. hakkında 9 Haziran'da şikayette bulunduğu öğrenildi. Genç kız için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı, anne karnında öldürülen bebek için de aynı cezayı istedi.

İstanbul Sarıyer’de 26 Haziran’da, Samet Terzi (19), eski nişanlısı Oya Budak (18) ve 13 yaşındaki kardeşini alarak yemeğe çıkarma bahanesiyle Maslak’taki ormanlık alana götürdü.

OYA'YI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Habertürk'te yer alan habere göre; Samet Terzi, 6 ay önce başka birinin cinsel saldırısına uğrayarak hamile kalan ve 5.5 aylık hamile olan Oya Budak’a ayrılmak istemediğini ve kendisinden çocuk yapmak istediğini söyledi.

ANNE VE KARNINDAKİ BEBEK ÖLDÜ

Oya Budak ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan Samet Terzi’yi amcasının evinde yakaladı. Gözaltına alınan Terzi çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK İÇİN DE AYNI CEZA İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Samet Terzi hakkında, bebeğe karşı “Tasarlayarak kasten öldürme”, Oya Budak’a karşı ise “Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

"NAMUSUNU TEMİZLEMEK SAİKİYLE"

İddianamede, olaydan 6 ay önce Oya Budak’ın Anıl Özen isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığı ve bunun sonucunda hamile kaldığı belirtilerek, Oya Budak’ın bu kişi hakkında şikayetçi olduğu ve Anıl Özen hakkında halen yürütülen davanın devam ettiği anlatıldı.

Oya Budak’ın bu durumu yüzünden ikilinin ilişkiyi bir küs bir barışık sürdürdüğü ifade edildi. İddianamede, Samet Terzi’nin “namusunu temizlemek” saikiyle Oya Budak’ı öldürmeye yönelik plan yaptığı belirtildi.

"BEN DE ÇOCUK İSTİYORUM"

Olay günü buluştuklarında Samet Terzi’nin Oya Budak’a, “Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de çocuk istiyorum" dediği, Oya Budak’ın da “Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" dediği anlatıldı. Bunun üzerine Samet Terzi’nin "Yapmazsan ayrılırım" diyerek sinirlendiği ve Oya Budak’a defalarca ateş ettiği anlatıldı. Oya Budak’ın kardeşinin olayı gördüğü ve Samet Terzi’nin kendisine, "Senlik bir şey yok sen kaç" dediği ifade edildi.

