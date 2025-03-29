HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öyle bir yağdı ki felaket yaşandı! Teksas'ta sel meydana geldi: 3 kişi hayatını kaybetti

Öyle bir yağdı ki felaket yaşandı! Teksas'ta sel meydana geldi: 3 kişi hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teksas’ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışlarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 200’den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Öyle bir yağdı ki felaket yaşandı! Teksas'ta sel meydana geldi: 3 kişi hayatını kaybetti

Harlingen kentinde 21 inçten fazla yağışın kaydedildiği belirtilirken etkisini artıran sağanak yağışın şiddetli sellere neden olduğu açıklandı. Yetkililer, şimdiye kadar 200’den fazla kişinin kurtarıldığını ve en az 200 kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini duyurdu.

thumbs_b_c_a425da233c607f0c78c1417c8041f5d1

BELEDİYE BAŞKANINDAN MESAJ

Harlingen Belediye Başkanı Norma Sepulveda dün öğlen saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, “Bu, şehir için tarihi ve zorlu bir olaydı. Ancak Harlingen güçlü. Daha önce de zorluklarla karşılaştık ve bunu birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
CHP'nin Maltepe mitingine 6 parti de katılma kararı aldıCHP'nin Maltepe mitingine 6 parti de katılma kararı aldı
Berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyorBerberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Teksas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Trump'tan skandal ifade! Açık açık o ülkeyi işaret etti: "Sahip olmalıyız"

Trump'tan skandal ifade! Açık açık o ülkeyi işaret etti: "Sahip olmalıyız"

Depreme gökdelenin en üst katındaki havuzda yakalandılar!

Depreme gökdelenin en üst katındaki havuzda yakalandılar!

Harvard'ın Prof. Dr. Cemal Kafadar kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki! "İfade hürriyetini köleleştirme çabasıdır..."

Harvard'ın Prof. Dr. Cemal Kafadar kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki! "İfade hürriyetini köleleştirme çabasıdır..."

Ramazan Bayramı gelirken peşinden kışı geri getirecek!

Ramazan Bayramı gelirken peşinden kışı geri getirecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.