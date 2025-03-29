Öyle bir yağdı ki felaket yaşandı! Teksas'ta sel meydana geldi: 3 kişi hayatını kaybetti

Harlingen kentinde 21 inçten fazla yağışın kaydedildiği belirtilirken etkisini artıran sağanak yağışın şiddetli sellere neden olduğu açıklandı. Yetkililer, şimdiye kadar 200’den fazla kişinin kurtarıldığını ve en az 200 kişinin daha tahliye edilmeyi beklediğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN MESAJ

Harlingen Belediye Başkanı Norma Sepulveda dün öğlen saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, “Bu, şehir için tarihi ve zorlu bir olaydı. Ancak Harlingen güçlü. Daha önce de zorluklarla karşılaştık ve bunu birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

(DHA)