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"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı! Tüm aile alevler içinde kaldı...

Gaziantep'te bir baba intihar etmek isteyen kızını iddiaya göre "öyle intihar edilmez" diyerek benzin döküp yaktı. Meydana gelen olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı! Tüm aile alevler içinde kaldı...
Çiğdem Sevinç

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin getirdi. Bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı.

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı! Tüm aile alevler içinde kaldı... 1

TÜM AİLE ALEVLER İÇİNDE KALDI

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü. Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı. Ardından baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı.

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı! Tüm aile alevler içinde kaldı... 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"Öyle intihar edilmez" dedi benzin döküp kızını yaktı! Tüm aile alevler içinde kaldı... 3

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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