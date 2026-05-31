Oynadığı silah bir anda ateş aldı! 7 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Olay Akbük Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P. iddiaya göre amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı.

SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI

Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı. Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AMCASI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA