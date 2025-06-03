HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Oynarken kaybolan Eylül, 6 saat sonra bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Eylül Kaplan (4), ekiplerin başlattığı arama çalışmasının ardından 6 saat sonra, 2 kilometre uzaklıktaki akrabasının evinde bulundu.

Oynarken kaybolan Eylül, 6 saat sonra bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Yatağan'ın Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer- Bedia Kaplan çifti, evin önünde oynayan kızları Eylül'ü göremeyince çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği sevk edildi.

UZAKTAKİ AKRABASI HABER VERDİ

Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği de katıldı. Çalışmalar sürerken Kaplan ailesinin evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir akrabası, aileye çocuğun yanına geldiğini bildirdi. Ekiplere teslim edilen ve sağlık durumu iyi olan Eylül, tedbir amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylül Kaplan, burada yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Güler NATO toplantısı için Belçika'daBakan Güler NATO toplantısı için Belçika'da
Ters yöne girip hakaret eden ehliyetsiz sürücüye cezaTers yöne girip hakaret eden ehliyetsiz sürücüye ceza

Anahtar Kelimeler:
Muğla kayıp çocuk çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

Eşi ve 2 çocuğunun cenazesine sedyeyle getirildi

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru için her şey sil baştan!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru için her şey sil baştan!

MEB duyurdu! İsteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı

MEB duyurdu! İsteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Bahçeli ve Özel arasında dikkat çeken diyalog

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

YÖK'ten, İÜ Rektörü Zülfikar'a soruşturma

Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.