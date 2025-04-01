Oytun Erbaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu! "Mezarlıkta bir ağaçtan bir şey yerseniz oradaki adamın hafızası size geçiyor"

Yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeleriyle gündem olan Prof. Dr. Oytun Erbaş dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' adlı programa katılan Erbaş, "Hafıza dolaşıyor. Kolektif bilinç deniyor buna da. Herkesin hafızası herkesin hafızasında. Dönüyor bu, dönen bir şey var şu anda" dedi.

"MEZARLIKTA BİR AĞAÇTAN BİR ŞEY YERSENİZ YA DA SU İÇERSENİZ ORADAKİ ADAMIN HAFIZASI SİZE DE GEÇİYOR"

Erbaş açıklamasının devamında ise "Ben geçen bir şey söyledim. Siz mezarlıkta bir ağaçtan bir şey yerseniz ya da su içerseniz oradaki adamın hafızası size de geçiyor. Onun için eskiden alimlerin başına ağaç dikiyorlarmış. O ağaçtan başka bir alim yiyormuş. Bu doğruydu" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'IN KABRİNİN BULUNDUĞU MEZARLIĞA GİTMİŞ

Bunun üzerine sunucunun 'Hangi mezarlığa gitmek istersin?' sorusunu da yanıtlayan Erbaş, geçen günlerde Necmettin Erbakan'ın kabrinin bulunduğu mezarlığa gittiğini söyledi ve orada içip dua ettiğini aktardı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

Erbaş'ın bu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde: