Oyun dünyasının Oscar’ları sahiplerini buldu! İşte The Game Awards 2025'in kazananları

Oyun dünyasının kalbi dün gece Los Angeles’ta attı. Geoff Keighley’nin sunumuyla gerçekleşen The Game Awards 2025, sadece "Oyun dünyasının Oscar’ları" olarak bilinen ödülleriyle değil, gelecek yıla ışık tutan duyurularıyla da ilgi gördü.

GECENİN YILDIZI CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 OLDU

Gecenin tartışmasız yıldızı, Fransız stüdyosu Sandfall Interactive'in geliştirdiği Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Dikkat çeken yapım, sadece "En İyi Bağımsız Oyun" ödülünü almakla kalmadı, dev rakiplerini geride bırakarak "Yılın Oyunu" ödülünü de kazandı. Oyun, toplamda En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Hikâye Anlatımı ve En İyi Müzik gibi dallar da dahil olmak üzere törenden 8 ödülle ayrılarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

GTA VI VE SİLKSONG SÜRPRİZİ

Gecenin diğer dikkat çeken detaylarında ise oyuncuların yıllardır yolunu gözlediği yapımlar vardı. Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI yani GTA 6, şaşırtmayarak "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kucakladı. Öte yandan, Hollow Knight: Silksong da "En İyi Aksiyon/Macera" ödülünü aldı.

İŞTE THE GAME AWARDS 2025 KAZANANLARININ TAM LİSTESİ

Oyun dünyasının en prestijli gecesinde ödüle layık görülen yapımların tam listesi şöyle: