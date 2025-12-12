HABER

Oyun dünyasının Oscar’ları sahiplerini buldu! İşte The Game Awards 2025'in kazananları

Los Angeles’ta düzenlenen ve "Oyun dünyasının Oscar’ları" olarak bilinen The Game Awards 2025, sahiplerini buldu. Bağımsız yapımların dev bütçeli stüdyolara kafa tuttuğu gecede, Yılın Oyunu ödülü şaşırtıcı bir başarı hikayesine gitti. İşte GTA 6'dan Hollow Knight’a, The Game Awards 2025'te kazananların tam listesi...

Oyun dünyasının Oscar’ları sahiplerini buldu! İşte The Game Awards 2025'in kazananları
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının kalbi dün gece Los Angeles’ta attı. Geoff Keighley’nin sunumuyla gerçekleşen The Game Awards 2025, sadece "Oyun dünyasının Oscar’ları" olarak bilinen ödülleriyle değil, gelecek yıla ışık tutan duyurularıyla da ilgi gördü.

GECENİN YILDIZI CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 OLDU

Gecenin tartışmasız yıldızı, Fransız stüdyosu Sandfall Interactive'in geliştirdiği Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Dikkat çeken yapım, sadece "En İyi Bağımsız Oyun" ödülünü almakla kalmadı, dev rakiplerini geride bırakarak "Yılın Oyunu" ödülünü de kazandı. Oyun, toplamda En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Hikâye Anlatımı ve En İyi Müzik gibi dallar da dahil olmak üzere törenden 8 ödülle ayrılarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Oyun dünyasının Oscar’ları sahiplerini buldu! İşte The Game Awards 2025 in kazananları 1

GTA VI VE SİLKSONG SÜRPRİZİ

Gecenin diğer dikkat çeken detaylarında ise oyuncuların yıllardır yolunu gözlediği yapımlar vardı. Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI yani GTA 6, şaşırtmayarak "En Çok Beklenen Oyun" ödülünü kucakladı. Öte yandan, Hollow Knight: Silksong da "En İyi Aksiyon/Macera" ödülünü aldı.

İŞTE THE GAME AWARDS 2025 KAZANANLARININ TAM LİSTESİ

Oyun dünyasının en prestijli gecesinde ödüle layık görülen yapımların tam listesi şöyle:

  • En İyi Aile Oyunu: Donkey Kong Bananza
  • Erişilebilirlikte Yenilik: Doom: The Dark Ages
  • En İyi Espor Oyunu: Counter-Strike 2
  • En İyi Esporcu: Chovy
  • En İyi Espor Takımı: Team Vitality - Counter-Strike 2
  • En İyi Mobil Oyun: Umamusume: Pretty Derby
  • En İyi Bağımsız Oyun: Clair Obscur: Expedition 33
  • En İyi Uyarlama: The Last of Us: Season 2
  • En İyi Aksiyon Oyunu: Hades II
  • En İyi Performans: Jennifer English (Expedition 33)
  • Etki Yaratan Oyunlar (Games for Impact): South of Midnight
  • En İyi Devam Eden Oyun: No Man's Sky
  • En İyi Ses Tasarımı: Battlefield 6
  • Yılın İçerik Üreticisi: MoistCr1TiKaL
  • En İyi Dövüş Oyunu: Fatal Fury: City of the Wolves
  • En Çok Beklenen Oyun: Grand Theft Auto VI
  • Sektörde Fark Yaratanlar (Game Changer): Girls Make Games
  • En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: Hollow Knight: Silksong
  • En İyi Sanat Yönetimi: Clair Obscur: Expedition 33
  • En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
  • En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Clair Obscur: Expedition 33
  • En İyi Müzik: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
  • En İyi Spor/Yarış Oyunu: Mario Kart World
  • En İyi Topluluk Desteği: Baldur's Gate 3
  • En İyi VR/AR Oyunu: The Midnight Walk
  • En İyi RPG: Clair Obscur: Expedition 33
  • Oyuncuların Sesi: Wuthering Waves
  • En İyi Hikâye Anlatımı: Clair Obscur: Expedition 33
  • En İyi Çok Oyunculu Oyun: Arc Raiders
  • En İyi Oyun Yönetimi: Clair Obscur: Expedition 33
  • Yılın Oyunu: Clair Obscur: Expedition 33
