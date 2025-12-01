Oyun oynarken neden zaman kavramı kaybolmuş gibi olur? Sebebi nedir?

Yaşı her ne olursa olsun oyun oynamak bir tür ihtiyaç gibi hissedilmektedir. Birçok insan hayatındaki önemli bir zamanı oyun oynamaya ayırabilmektedir. Bilgisayar oyunları, sportif oyunlar, rol yapma oyunları gibi birçok farklı oyun türü bulunmaktadır. Hızın çok önemli olduğu günümüz dünyasında oyunlara vakit ayırmak bazı insanlar için bir gereksinim haline gelmiştir. Özel olarak ayırdıkları vakitlerde oyun oynayan bu insanlar için zaman kavramı da kaybolmuş gibi hissedilebilir.

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanların kendilerini gerçekleştirme aşamasına varmadan önce belli bir gereksinim serisini karşılaması gerekir. Bunlar özellikle fiziksel ihtiyaçlar güven ihtiyaçları aidiyet ihtiyaçları ve saygınlık ihtiyaçları olarak isimlendirilir. Bu ihtiyaçlardan bazılarına oyun oynamak iyi gelebilmektedir.

Farklı oyunlar kişilerin farklı gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Oyunlar oyuncuların birbirleri ile oynayarak ya da ortak ilgi alanlarını paylaşarak iletişim kurmalarına da neden olabilmektedir. Oyunlar genel olarak algılanabilir sonuçlara neden olur ve tatmin hissi verir. Çeşitli kurallara göre oynanan oyunlar kişilere farklı hisler verebilmektedir.

Oyun oynamak çeşitli kişisel motivasyonlar verebilir. Bazı kişiler sosyal kimliklerinden arınıp uzaklaşarak kendilerine vakit ayırdıkları zaman dilimini oyun oynamakla geçirirler. Gerçeklikten bu sayede uzaklaşarak almış oldukları sorumlulukları biraz olsun bir süreliğine unuturlar. Bu özelliği ile oyun oynamak insanlar için bir tür gereksinime dönüşmektedir.

Kişilerin kendilerini oyun oynayarak nasıl motive ettiklerine dair işaretler de verilmektedir. Strateji oyunları, tıkla ilerle oyunları, savaş oyunları gibi birçok farklı oyun türü bulunmaktadır. Oyunların her biri başka bir macera heyecan ve keyif verir. Bu da kişilerin ilgi alanları ve oyun oynama amaçları ile paralellik göstermektedir.

Çoğu kişi için oyun oynamak bir zaman kaybı gibi görülse de aslında oyun oynamak birçok kişi için bir tür terapi gibi değerlendirilir. Çünkü mevcut dünyadan sorumluluklardan sorunlardan biraz olsun uzaklaşabilmek için oyun oynamak etkili bir tedavi gibi görülebilmektedir.

Oyun oynarken neden zaman kavramı kaybolmuş gibi olur? Sebebi nedir?

Oyunların farklı kategorilerden oluşmaları farklı görevler vermeleri ve farklı amaçlarının olması gibi durumlar kişilerin oyun seçmelerinde önemli etkenlerdir. Bazen online olarak oynanan oyunlarda kişiler iletişim kurmak ve başkaları ile sosyalleşmek için de oyun oynamayı tercih etmiş olabilirler.

Görevleri tamamlayarak başarılı hissetmek, bir şeyler toplayarak ya da kilitler açıp şifreler çözerek keşif ihtiyacını karşılamak, rekabet etmek gibi ihtiyaçlar için oyun oynanabilir. Oynanacak olan oyunlar da kişiler tarafından bu gereksinimlere göre seçilir.

Bir oyun oynanırken kişi ne kadar zamandır oyunun başında olduğunu ve oyunda vakit geçirdiğini fark etmeyebilir. Bunun nedeni, oyun oynarken beynin dikkati tamamen ekrandaki hedeflere, görev ve düşmanlara kilitlenmesidir. Bu durumda zamanı takip eden zihinsel süreçler arka plana itilir.

Üstelik kulaklık kullanımı, kapalı ortam ve saati görmemek de dış ipuçlarını yok ederek zamanın uçup gitmiş gibi gelmesine yol açar. Bu yüzden örneğin, 2 saatlik bir oyun bazen kişilere aslında sadece 15 dakika sürmüş gibi gelebilir.

Ancak oyun bağımlılığı olmaması için zamanı kontrol etmek önemlidir. Bunun için oyuna ayrılacak olan vaktin baştan belirlenmesi ve yapılan oyun programına uyulması gerekir. Aksi takdirde hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde oyun bağımlılığı ciddi sorunlara neden olabilir.