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Oyun oynayan çocuklar buldu! '10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş...'

İstanbul Bağcılar'da oyun oynayan çocuklar bir araçtan gelen kokular üzere aracı inceledi. Aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören çocuklar durumu ekiplere bildirdi. Bagajı açan ekipler araçta bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 10 gündür araçta olduğu belirtilen cesetle ilgili olarak bir vatandaş, "10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş çürümeye başlamış." dedi.

Oyun oynayan çocuklar buldu! '10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş...'

Korkunç olay, Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan boş arsada öğlen saatlerinde meydana geldi. Boş arsada oyun oynayan çocuklar park halindeki panelvan aracın içerisinden ağır kokular gelmesi üzerine araca baktılar.

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 1

CESETLE KARŞILAŞILDI

Aracın arka kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çocuklar durumu çevredekilere haber verdi. Aracın bagajını açanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin öldüğünü ve cesedin şiştiğini tespit etti. Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş kimlik buldu. Polis ekipleri, arsa çevresinde güvenlik önlemi alırken, ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 2

'10 GÜNDÜR ZATEN KOKU GİTTİKÇE ARTIYORDU'

Caddeye yayılan kokudan rahatsız olduklarını söyleyen Adil Benli, "Aracın içerisinden koku geliyor, çocuklar da merak edip bakıyor. 10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş çürümeye başlamış. Biz vidanjör çağırdık alttan koku geliyor diye ama koku araçtan geliyormuş" diye konuştu.

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 3

Öte yandan, cesedin yaklaşık bir haftadır araçta olduğu düşünülüyor.

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 4

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 5

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 6

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 7

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 8

Oyun oynayan çocuklar buldu! 10 gündür kokuyordu, mosmos olmuş, çürümüş... 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar ceset
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