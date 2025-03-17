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  4. Oyun yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti! Ev arkadaşlarını bıçakladı

Oyun yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti! Ev arkadaşlarını bıçakladı

17.03.2025 23:12
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Eskişehir'de Özbekistan uyruklu M.T. (24), mobil oyun nedeniyle çıkan tartışmada 2 ev arkadaşını bıçakla karnından yaraladı.

Oyun yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti! Ev arkadaşlarını bıçakladı

Olay, Yeni Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde B.S. (23), R.S. (22) ile M.T. arasında mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan kavgada o sırada mutfakta yemek yapan M.T., elindeki bıçakla B.S. ve R.S.’ye saldırarak karınlarından yaraladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.T. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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