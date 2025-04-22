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Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen Elif Kırav'ı öldürmüştü! Beraber eğlendikleri anların görüntüsü çıktı

İstanbul'da oyuncu Sevil Akdağ tarafından öldürülen Elif Kırav'ın yeni görüntüleri çıktı. Gündem olan konuyla ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ederken ikilinin arkadaş grubunda eğlendikleri anlar paylaşıldı. Öte yandan Kırav'ın arkadaşı Sosyal medya fenomeni Bade Taş da hesabından yaptığı açıklamada, "Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen Elif Kırav'ı öldürmüştü! Beraber eğlendikleri anların görüntüsü çıktı
Ufuk Dağ

İstanbul Fatih'te Elif Kırav ve onu evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın yakında zamanda bir evde arkadaşlarıyla eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya fenomen Bade Taş ise, kanlı cinayetin detaylarına ilişkin, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

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TÜRKİYE'DE GÜNDEM OLDU

Fatih'te yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

4 arkadaşın eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Yakın zamanda Akdağ ile Kırav'ın arkadaşlarıyla evde eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 4 arkadaşın şarkı çalan parçaya eşlik ederek eğlendikleri görülüyor.

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İkilinin ortaya çıkan son görüntüleri...

"HER YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Fenomen Bade Taş ise, Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak öldürülen arkadaşı Elif Kırav hakkında açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına boğulan Taş, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var" dedi.

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"ELİF İSTEMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Cinayete ilişkin detayları anlatan Taş, "İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu. Elif dahil kimsenin kendisini sevmediğini söylüyordu. Onu arkadaş çevremizde istemiyordum. O gün beraber dışarı çıkıyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Sonra bu malum şahıs tuvalete gidip geldikten sonra hal ve hareketleri değişiyor. Elif de buna geceyi onunla devam etmek istemediğini söyleyerek bunu gönderiyor. Başka bir kız arkadaşıyla farklı bir mekana gidiyor. Sonra bu cani Elif'i arıyor. Kendisinin de gelmesi konusunda ısrar ediyor. Elif telefonu açmayınca yanındaki kız arkadaşını arıyor. Elif istemediğini söylüyor. Kafasının çok güzel olduğunu söylüyor. Keşke oradan çıkıp benim yanıma gelseydi.

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"ANNESİ BU HALDE BULUYOR"

Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sonradan görüştüğü kız arkadaşı kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinde kesici aletle Elif'in kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece ulaşılamasın diye telefonunu kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var. Bu halde annesi kızı buluyor" dedi.

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"BİR LOKMA ALAMADAN ÖLDÜRMÜŞ"

Acısını yaşamak istediğini ve paylaşım yapamadığını söyleyen Taş, "Annesi kaç kere kollarımda bayıldı. Ablası zaten ameliyatlı. Burada yayın açıp da yayın konusu yapacak başka şeyler uyduracak ne yaşıyorsunuz. Bu kadar mı kalbiniz köreldi. Paylaşım yapmıyorum, mesajlara cevap veremiyorum. Nefes alamıyorum. Hayatımda ilk kez tanıdığım bir insanı kaybettim ve en yakınımı kaybettim. Size raporu veremediğim şov yapamadığım için özür dilerim. İzin verirseniz acımı yaşamak istiyorum. Benim kardeşim o gün söylediği yemeği bile yiyemedi. Bir lokma alamadan öldürmüş kardeşimi. Beni size burada açıklama mı yapacağım. Ne biçim insanlarsınız siz?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elif Kırav Sevil Akdağ
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