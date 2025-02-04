Oyunlarda FPS nasıl gösterilir? Oyun oynarken FPS görme

Bilgisayar oyunları oynarken görüntü kalitesinin yüksek olması, akıcılığın bozulmaması en önemli konulardan biridir. FPS değeri düşük olduğunda çözünürlük istenildiği gibi olmayabilir ve bu durum görüntü kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum karşısında kullanıcılar video oyunlarını oynadıkları esnada bir yandan FPS değerini görmek isteyebilir. Günümüzde oyun oynarken FPS değerini takip etmek için birçok farklı programdan faydalanılmaktadır.

Oyunlarda FPS nasıl gösterilir?

Video oyunları oynayan kişiler için FPS değerinin beklenen performansı karşılaması son derece önemlidir. Saniyede cihaz ekranına yansıtılan görüntü veya kare, Frame Per Second yani kısaca FPS olarak tabir edilmektedir. Video oyunlarında FPS değerinin düşük olması, oyunun akışını olumsuz olarak etkilemekle beraber donma, kasma gibi sorunların da görülmesine neden olabilmektedir.

Normal şartlarda video oyunlarında FPS değerinin en az 30 olması beklenmektedir. Ekrana aktarılan oyunun görüntüsünün ve hızının kötü olması, bu değerin düşük olmasına bağlı ortaya çıkan bir problemdir. Çoğu kullanıcı oyun sırasında FPS değerini görmek ve olası bir düşüş olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.

Oyun oynarken FPS görme nasıl yapılır?

Video oyunlarında oyunun görüntüsü kadar hızı da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Bilgisayar üzerinden oynanan video oyunlarında ekran kartı ile RAM performansından ihtiyaç duyulan verimin alınıp alınmadığını öğrenmek için FPS değerine bakılır. Bu değerde dalgalanma olduğunda oyunun kalitesi bozulur, donma ya da kesik kesik görüntüler gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kullanıcılar bu yüzden oyun oynarken FPS değerini takip etmek ve düşüş olduğunda bunu görmek isteyebilir. Oyun oynarken FPS değerini görebilmek için çeşitli programlar kullanılır. Bu programlardan bazıları şunlardır: