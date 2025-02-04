HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oyunlarda FPS nasıl gösterilir? Oyun oynarken FPS görme

Oyunlarda FPS nasıl gösterilir? Oyun oynarken FPS görme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.01.2025 19:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video oyunlarında kullanıcıları en rahatsız eden durumlardan biri oyunun donması, kesilmesi ya da görüntü kalitesinin düşmesidir. Bu durum yaygın olarak FPS değerinin gerekli görülen değerden düşük olmasından kaynaklıdır. Oyun oynarken cihazın ekran kartı ile RAM performansının yüksek kalitelerde olması son derece önemlidir. Bu performansın ölçülmesinde FPS değeri devreye girmektedir. Peki, oyunlarda FPS nasıl gösterilir ve oyun oynarken FPS görme nasıl yapılır?

Oyunlarda FPS nasıl gösterilir? Oyun oynarken FPS görme

Bilgisayar oyunları oynarken görüntü kalitesinin yüksek olması, akıcılığın bozulmaması en önemli konulardan biridir. FPS değeri düşük olduğunda çözünürlük istenildiği gibi olmayabilir ve bu durum görüntü kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum karşısında kullanıcılar video oyunlarını oynadıkları esnada bir yandan FPS değerini görmek isteyebilir. Günümüzde oyun oynarken FPS değerini takip etmek için birçok farklı programdan faydalanılmaktadır.

Oyunlarda FPS nasıl gösterilir?

Video oyunları oynayan kişiler için FPS değerinin beklenen performansı karşılaması son derece önemlidir. Saniyede cihaz ekranına yansıtılan görüntü veya kare, Frame Per Second yani kısaca FPS olarak tabir edilmektedir. Video oyunlarında FPS değerinin düşük olması, oyunun akışını olumsuz olarak etkilemekle beraber donma, kasma gibi sorunların da görülmesine neden olabilmektedir.

Normal şartlarda video oyunlarında FPS değerinin en az 30 olması beklenmektedir. Ekrana aktarılan oyunun görüntüsünün ve hızının kötü olması, bu değerin düşük olmasına bağlı ortaya çıkan bir problemdir. Çoğu kullanıcı oyun sırasında FPS değerini görmek ve olası bir düşüş olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.

Oyun oynarken FPS görme nasıl yapılır?

Video oyunlarında oyunun görüntüsü kadar hızı da dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Bilgisayar üzerinden oynanan video oyunlarında ekran kartı ile RAM performansından ihtiyaç duyulan verimin alınıp alınmadığını öğrenmek için FPS değerine bakılır. Bu değerde dalgalanma olduğunda oyunun kalitesi bozulur, donma ya da kesik kesik görüntüler gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kullanıcılar bu yüzden oyun oynarken FPS değerini takip etmek ve düşüş olduğunda bunu görmek isteyebilir. Oyun oynarken FPS değerini görebilmek için çeşitli programlar kullanılır. Bu programlardan bazıları şunlardır:

  • NVIDIA ekran kartına sahip olan kişiler GeForce Experience uygulamasını kullanarak FPS değerini izleyebilir.
  • Razer bünyesinde yer alan Cortex programı ile FPS değerini görebilmek mümkündür.
  • Hiçbir ücret ödemeden FPS sayacını kullanıma sunan bir diğer program ise Fraps programıdır.
  • Steam platformunu kullanan kişiler oyunu bu platformda bulunan oyun kütüphanesine ekleyip, ardından FPS sayacını kullanabilir.
  • Oyun esnasında ekstra bir işleve gerek duymadan yalnızca FPS değerini takip etmek isteyen kişiler ise Dxtory uygulamasını tercih edebilir.
Anahtar Kelimeler:
Oyun fps
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı...

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı...

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Orduyu sınıra gönderiyorlar! Peş peşe açıklamalar

Orduyu sınıra gönderiyorlar! Peş peşe açıklamalar

Ege'de peş peşe depremler! Bir uyarı daha geldi! "Büyük bir patlama olursa..."

Ege'de peş peşe depremler! Bir uyarı daha geldi! "Büyük bir patlama olursa..."

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.