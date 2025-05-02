Oyunseverleri üzen haber: GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi! İşte Rockstar Games'in verdiği yeni tarih...

İster GTA 6, ister GTA VI ister Grand Theft Auto VI deyin. Rockstar Games'in yeni yapımı için uzun bir süredir meraklı bir bekleyiş var. Özellikle oyunseverler yıllar sonra tekrar Vice City'de geçecek yeni GTA oyununun nasıl olacağı konusunda büyük bir merak içerisindeler. Bu merak, oyunun geçtiğimiz yıl paylaşılan fragmanına da yansımış ve GTA 6 fragmanı yüzlerce milyon görüntülenme almıştı. GTA 6'nın 2025 yılının son çeyreğinde konsol oyunları için piyasaya çıkması beklenirken, Rockstar Games oyunseverleri üzen bir duyuru paylaştı.

GTA 6 ERTELENDİ!

Oyunun yapımcı firması Rockstar Games, paylaştığı duyuruda, GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı. Duyuruya göre oyunun yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 oldu.

Rockstar Games'in GTA 6 açıklaması tam olarak şöyle:

"Herkese merhaba,

Grand Theft Auto VI'nın artık 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Bunun beklediğinizden daha geç olmasından dolayı çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto'nun yarattığı ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu bitirmek için çalışırken desteğiniz ve sabrınız için size teşekkür etmek istiyoruz.

Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve Grand Theft Auto VI da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."