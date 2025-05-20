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Öz dayıları yıllarca dehşeti yaşattı: Biri hamile kaldı, diğeri korkudan sustu! Ses kaydı ve itiraf her şeyi ortaya çıkardı ama...

Samsun'da yaşayan 30'lu yaşların sonundaki iki kuzenin, yıllarca öz dayıları tarafından cinsel istismara uğradıkları ortaya çıktı. Kuzenlerden biri cinsel istismar sonucu hamile kaldı, diğeri ise ölüm tehditleri aldı. İki kuzenin korkudan kimseye bir şey söyleyemediği öğrenilirken, olayı öğrenen 40 yaşındaki bir başka kuzen de dayılarının saldırısına uğradı. "Sana da yaparım. Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen" diyerek saldıran dayıyı, ele veren ise itiraf gizlice kaydedilen ses kaydı oldu.

Öz dayıları yıllarca dehşeti yaşattı: Biri hamile kaldı, diğeri korkudan sustu! Ses kaydı ve itiraf her şeyi ortaya çıkardı ama...
Devrim Karadağ

İğrenç istismar olayının adresi bu kez Samsun oldu. Bafra ilçesinde yaşayan 30'lu yaşlarının sonundaki iki kuzen, yılllarca öz dayılarının cinsel istismarına maruz kaldı.

BİRİ HAMİLE KALDI, DİĞERİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

İddialara göre, kuzenlerden biri cinsel istismar sonucu hamile kaldı, diğeri ise ölüm tehditleri aldı.

TELEFONLA KONUŞURKEN DUYDU

Star Haber'de yer alan habere göre; 40 yaşındaki Türkan Dayanıklı isimli kadın, 2023 yılında dayısının odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu duydu.

Kuzeni ise korkudan yıllarca kimseye bir şey anlatmamıştı.

"BENİM CEZAEVİNDE ÇOK ÖMRÜM GEÇTİ YEĞEN"

Dayanıklı'nın iddiasına göre dayısı bu kez kendisine saldırdı, cinsel istismar girişiminde bulundu.

Saldırıya uğrayan kadın, "Sen ne yapıyorsun dedim. Hesap sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi önce. 'Kuzenine böyle böyle yaptım' dedi. 'Sana da yaparım' dedi. 'Bunun hesabını sorarım' dedi. 'Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen' dedi.

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İstismar olayını ortaya çıkaran Türkan Dayanıklı ve anne Nermin Demirbozan

GİZLİ KAYDA ALDI, HER ŞEYİ İTRAF EDİNCE...

Türkan Dayanıklı, 16 yaşından beri cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı öne sürülen kuzenini gizli kayda aldı. Her şeyi itiraf ettirip sonra o kaydı teyzesine dinletti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Kızının yaşadıklarını duyan anne Nermin Demirbozan, sinir krizi geçirdi.
Cinsel istismara maruz kalan iki kişi, bunun üzerine savcılığa gidip dayıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İki kardeş, yıllar boyu yaşadıklarını savcılıkta bir bir anlattı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDI

Ancak anlattıklarına göre gözaltına alınan şüpheli dayı, ifadesinin ardından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Suçladıkları dayılarından korktuklarını söyleyen kuzenler, başlarına bir şey gelmeden önlem alınmasını istiyor.

Telefonla ulaşılan dayı ise hakkındaki iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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cinsel istismar Samsun dayı kuzen
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