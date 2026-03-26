Öz eniştesinin tacizine uğrayan kız çocuğu video yayınlamıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Hatay'da bir kız çocuğu yayınladığı video ile öz eniştesi tarafından tacize uğradığını aktardı. Küçük kız, kendisinin mağdur edildiğini ve rızası varmış gibi yargılandığını belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bahsi geçen video kısa sürede gündem olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EKİPLERİMİZ İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

04.09.2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve aileyi düzenli olarak ziyaret etmiştir.

"BERAAT KARARINA BAKANLIK OLARAK İTİRAZ EDECEĞİZ"

Bu süreçte haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24.03.2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız.

Her türlü istismara karşı 'sıfır tolenras' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz"