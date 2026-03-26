Öz eniştesinin tacizine uğrayan kız çocuğu video yayınlamıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu çektiği video ile öz eniştesi tarafından tacize uğradığını söyledi. Söz konusu video sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yayınlandı. Açıklamada, olayın emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte bakanlık ekiplerinin harekete geçtiği vurgulandı ve "24.03.2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da bir kız çocuğu yayınladığı video ile öz eniştesi tarafından tacize uğradığını aktardı. Küçük kız, kendisinin mağdur edildiğini ve rızası varmış gibi yargılandığını belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bahsi geçen video kısa sürede gündem olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EKİPLERİMİZ İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

04.09.2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve aileyi düzenli olarak ziyaret etmiştir.

"BERAAT KARARINA BAKANLIK OLARAK İTİRAZ EDECEĞİZ"

Bu süreçte haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24.03.2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız.

Her türlü istismara karşı 'sıfır tolenras' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gizemli kadın kim?Gizemli kadın kim?
'Siyah şapkalı hacker' çetesi çökertildi'Siyah şapkalı hacker' çetesi çökertildi

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

