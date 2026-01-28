Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icra edileceğini, toplantıda ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımların ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, "Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

