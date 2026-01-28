HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icra edileceğini, toplantıda ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımların ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, "Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyorTürkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarıDMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.