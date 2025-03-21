Özdağ'dan Saymaz'a ironik destek mesajı! "Seni burada istemiyorum, sakın gelme!"

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silivri'de tutuklu bulunan Ümit Özdağ'dan Saymaz'a destek mesajı geldi.

ÖZDAĞ'DAN SAYMAZ MESAJI

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Saymaz' ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlerim. Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde yüz nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür.

Gezi olayları gibi büyük bir toplumsal hareketlilik döneminde olaylarla ilgili telefon görüşmeleri yaptığı için şüpheli hale gelmesini anlamak mümkün değil.

Şüpheli olan, böyle olurken telefon görüşmesi yapmaması olurdu.

Kendine, değerli eşine ve küçük bebeğe geçmiş olsun diliyorum.

"İSMAİL SENİ BURADA İSTEMİYORUM, SAKIN GELME!"

Rahmetli babam Muzaffer ÖZDAĞ 1963 Mayıs'ında tutuklandığı zaman ben de İsmail'in bebeğinin yaşındaydım. Babam beraat etmiş eve dönmüştü. İsmail'de beraat edecek ve evine dönecek.

İsmail seni burada istemiyorum, sakın gelme!"