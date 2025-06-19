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Özdağ'ın ziyaretinde dikkat çeken iki kare! Önce bozkurt yaptı, sonra sarıldı

İki gün önce tahliye edilerek cezaevinden çıkan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün bazı siyasi partileri ziyaret etti. CHP lideriyle sarılarak selamlaşan Özdağ'ın İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'yla bozkurt işareti yapması ziyaretin en dikkat çeken anları oldu.

Özdağ'ın ziyaretinde dikkat çeken iki kare! Önce bozkurt yaptı, sonra sarıldı
Ufuk Dağ

Zafer Partili Genel Başkanı Ümit Özdağ iki gün önce tahliye edilmişti. Bugün bir takım ziyaretler gerçekleştiren Ümit Özdağ İYİ Parti'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

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DERVİŞOĞLU'YLA BERABER BOZKURT YAPTI

Önce İYİ Parti'ye giden Özdağ ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, "Zafer Partisi Başkanlık Divanı Üyelerimiz Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Seyit Yücel ve Suzan Küçüksaraç ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ettik.
Türkiye ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." açıklamasını yaptı. Bu ziyaretin ardından ikilinin bozkurt selamı vermesi dikkat çekti.

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ÖZEL'LE SAMİMİ SELAMLAŞMA

CHP'ye de nezaket ziyaretinde bulunan Özdağ, Özel tarafından samimi karşılandı. İkilinin selamlaşırken sarılması sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Özel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bir utanç son buldu" açıklamasını yaptı. Özdağ ise, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5 ay hukuksuz bir şekilde rehin tutulduğum süreçte vermiş olduğunuz hukuk ve demokrasi desteği için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

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FERDİ ZEYREK DETAYI

Özdağ, CHP'yi ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i Zafer Partisi Başkanlık Divanı Üyelerimiz Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Seyit Yücel ve Suzan Küçüksaraç ile birlikte ziyaret ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatından dolayı taziyelerimizi ilettim.

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Tutukluluğum süresince ziyaretime gelerek, açıklama yaparak destek veren tüm CHP mensuplarına teşekkür ettim. Sayın Özgür Özel ile Türkiye'nin gündemi ve bölgemizde yaşanan gelişmelerin ülkemize etkileri üzerine görüş alışverişi yaptık. Nazik ev sahiplikleri için CHP heyetine teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ümit Özdağ müsavat dervişoğlu
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