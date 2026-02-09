HABER

Özdemir Bayraktar belgeselinde dikkat çeken 'bıyık' anısı: "Artık yok, beni de gönderebilirsin"

Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan belgesel yayınlandı. Belgeselde Baykar Genel Müdür Yardımcısı Emekli Albay Mustafa Köseoğlu'nun anlattığı 'bıyık anısı' dikkatten kaçmadı. Köseoğlu'nun anlattığı anı ise Özdemir Bayraktar'ın kararlılığını gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın yaşamını konu alan 'Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' belgeseli yayınlandı. Özdemir Bayraktar'ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüleri ilk kez izleyicilerle paylaşıldı. Belgeselde Bayraktar ailesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki askeri üslerde askerlerle yürüttükleri zorlu SİHA çalışmaları, farklı yönleriyle detaylı şekilde aktarıldı.

MUSTAFA KÖSEOĞLU'NUN ANLATTIĞI 'BIYIK' ANISI DİKKAT ÇEKTİ

Baykar tarafından hazırlanan belgesel, Özdemir Bayraktar’ın tam bağımsız Türkiye idealine adadığı ömrünü, İHA ve SİHA’ların geliştirilme sürecinde verilen zorlu mücadeleyi tüm yönleriyle ele alıyor.

Vatan'da yer alan habere göre belgeselde birçok isme yer verilirken, Baykar Genel Müdür Yardımcı Emekli Albay Mustafa Köseoğlu'nun anlattığı bir olay ise dikkatlerden kaçmadı.

"ÖZDEMİR BEY DE HEP GİTMEK İSTERDİ ORALARA"

Köseoğlu tanık olduğu olayı şöyle anlattı:

"Teknik ekiple beraber askeri personel gibi helikopterle intikal ederlerdi. Özdemir Bey de hep gitmek isterdi oralara. Ben helikoptere bindirmezdim onu. Çünkü gittikleri yerler sıkıntılı yerlerdi. Bir gün bana kızdı. ‘Başkan’ dedi. Kurmay Başkanı olduğum için bana başkan diye hitap ediyor. ‘Başkan, beni niye göndermiyorsun?’ dedi.” Özdemir Bey, sizi gönderemem.

"ARTIK BIYIĞIM YOK BENİ DE GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Hani sizin bıyığınız var’ dedim en sonunda. ‘Sizi asker olarak kabul etmezler. Anlarlar sizin sivil olduğunuzu. Almazlar helikoptere’ dedim.” Bir şey demedi. Ertesi gün baktım, sabah bıyığını kesmiş. ‘Başkan’ dedi, ‘artık bıyığım yok. Beni de gönderebilirsin"

Anahtar Kelimeler:
Baykar Özdemir Bayraktar belgesel
