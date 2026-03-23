Özel, Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etti! Cenaze töreninde dikkat çeken anlar

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazında Kabine üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu gibi siyasetçiler de yer aldı.

Cenaze töreninin ardından Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etmesi dikkat çekti.

İki genel başkan birlikte yürürken Bahçeli'nin “Siz beklemeseydiniz” dediği, Özel'in ise “Yok efendim, olur mu öyle şey” diye yanıt verdiği duyuldu.

Katar'da şehit olan Türk askeri personellerin isimleri:

Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin

Süleyman Cemre Kahraman

İsmail Enes Can