Özel, Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etti! Cenaze töreninde dikkat çeken anlar

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 3 Türk vatandaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenindeki yoğun katılım dikkat çekerken Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiği anlar da kameralara yansıdı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze namazında Kabine üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu gibi siyasetçiler de yer aldı.

ÖZEL, BAHÇELİ'YE ARABASINA KADAR EŞLİK ETTİ

Cenaze töreninin ardından Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etmesi dikkat çekti.

İki genel başkan birlikte yürürken Bahçeli'nin “Siz beklemeseydiniz” dediği, Özel'in ise “Yok efendim, olur mu öyle şey” diye yanıt verdiği duyuldu.

Katar'da şehit olan Türk askeri personellerin isimleri:

  • Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin
  • Süleyman Cemre Kahraman
  • İsmail Enes Can

Merak ediyorum Böyle hüzünlü cenazelere katılan milletvekilleri ve bürokratlar acaba milletin sırtından geçindikleri ve haram peşinde koştukları için Allah’ın ceza gününden derin bir korkuya kapılıyorlarmıdır? Herhalde korkmuyorlarki koltuklarını feda edip töbe eden görmüyoruz.
Allah rahmet eylesin kahraman askerlerimize geride kalan ailelerine ve milletimiz8n başı sağolsun Ruhlarına el fatiha
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

