HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu! Şehitlerimiz için Katar'da cenaze namazı kılındı

Katar'dan gelen şehit haberi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Katar'da düşen helikopterde şehit olan Katar ve Türk askeri personelleri için Doha'da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de katıldı.

Acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu! Şehitlerimiz için Katar'da cenaze namazı kılındı
Melih Kadir Yılmaz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Katar'da görev yapan askeri helikopterin düştüğü açıklanmıştı.

Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı olmak üzere 7 kişi şehit oldu.

Acı haber Türkiye yi yasa boğmuştu! Şehitlerimiz için Katar da cenaze namazı kılındı 1

CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Şehitlerimiz için Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde cenaze namazı kılındı. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, devlet yetkilileri ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi de cenaze namazına katılanlar arasında yer aldı.

Acı haber Türkiye yi yasa boğmuştu! Şehitlerimiz için Katar da cenaze namazı kılındı 2

Katar'da şehit olan Türk askeri personellerin isimleri:

Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin

Süleyman Cemre Kahraman

İsmail Enes Can

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şehit Cenaze namazı Katar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.