Acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu! Şehitlerimiz için Katar'da cenaze namazı kılındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Katar'da görev yapan askeri helikopterin düştüğü açıklanmıştı.

Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı olmak üzere 7 kişi şehit oldu.

CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Şehitlerimiz için Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde cenaze namazı kılındı. Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, devlet yetkilileri ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi de cenaze namazına katılanlar arasında yer aldı.

Katar'da şehit olan Türk askeri personellerin isimleri:



Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin

Süleyman Cemre Kahraman

İsmail Enes Can