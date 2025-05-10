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Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen adliyeye sevk edildi

Adana’da bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkan kadın öğretmen B.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen adliyeye sevk edildi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T. otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını da görüntüledi. Görüntülerde öğretmenin, bazı öğrencileri tokatladığı anlar yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı. Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen öğretmen yüzü eliyle gizledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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