Özel'den '1 Mayıs' çağrısına yanıt: "Sendikalar yapabilir, ben sendika değilim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.
Özel yaptığı açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamalarının ardından ise dikkat çeken bir an yaşandı.
Bir genç CHP liderinin yanına gelerek "Halk sizin Taksim'e çağrı yapmanızı bekliyor. Gençlik sizi bekliyor" dedi.
Özel ise bu gencin açıklamalarına, "Taksim'e çağrıyı sendikalar yapabilir, ben sendika değilim" diyerek cevap verdi.
Sendikalar daha önce 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutlayacaklarını açıklamış ve Özel de herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Mayıs'ta Kadıköy'de olacaklarını açıklamıştı.
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