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Özel'den '1 Mayıs' çağrısına yanıt: "Sendikalar yapabilir, ben sendika değilim"

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Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri Cezaevi önünden gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı basın açıklamasının ardından bir gencin, "Halk sizin Taksim'e çağrı yapmanızı bekliyor. Gençlik sizi bekliyor" çağrısına yanıt veren Özel, "Taksim'e çağrıyı sendikalar yapabilir, ben sendika değilim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

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Özel yaptığı açıklamada gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamalarının ardından ise dikkat çeken bir an yaşandı.

"HALK SİZİN TAKSİM'E ÇAĞRI YAPMANIZI BEKLİYOR"

Bir genç CHP liderinin yanına gelerek "Halk sizin Taksim'e çağrı yapmanızı bekliyor. Gençlik sizi bekliyor" dedi.

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"BEN SENDİKA DEĞİLİM"

Özel ise bu gencin açıklamalarına, "Taksim'e çağrıyı sendikalar yapabilir, ben sendika değilim" diyerek cevap verdi.

SENDİKALAR 1 MAYIS'IN ADRESİ İÇİN KADIKÖY'Ü AÇIKLAMIŞTI

Sendikalar daha önce 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutlayacaklarını açıklamış ve Özel de herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Mayıs'ta Kadıköy'de olacaklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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