Özel'den dikkat çeken komisyon çıkışı: "CHP her şartta komisyona girecek diye bir şey yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanları ve bürokratları ziyaret etti.

Özel ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Zeydan Karalar'ın tutukluluğu ile ilgili olarak konuşan Özel, "Rüşvet 2017'de başladı diyorlar. Bugün resmi evrakı gördüm. Bu şahıs 2014, 2015 ve 2016'da daha düzenli ödeme almış, 2017'den sonra ödemeler bozulmuş. Hatta 2017'den sonra ödeme tutarı da düşmüş. Zeydan Karalar ile izin almadan görüşebiliyoruz çünkü örgüt üyesi diyemiyorlar. Örgüt bu olaylardan 5-6 sene sonra kurulmuş. Ama örgüt üyesi gibi İstanbul'da yargılanıyor" dedi.

ÖZEL'DEN KOMİSYON AÇIKLAMASI

Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması beklenen komisyonla ilgili de açıklamalarda bulundu. Özel, komisyonla ilgili olarak CHP'nin şartı olduğu, İmamoğlu ve belediye başkanlarının serbest bırakması gibi talepleri oldukları yönünde gelen iddialara da yanıt verdi.

"BUNUN İÇİN EN YÜKSEK KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ"

Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas, komisyona girmek için böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Sadece Ekrem Bey üzerinde, Ekrem Bey'in de bizimde bu sorunun çözümüne nereden baktığımız belli. Komisyon fikri bize ait, bu komisyon Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde çözmelidir. Biz kimsenin emir eri değiliz. Bunun için en yüksek katkıyı vermeye hazırız.

"VİCDANA, AKLA AYKIRI İŞLERİ BİR ARAYA GETİRİRSEN BU İŞİ TOPLUM VİCDANI REDDEDER"

Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi. Abdullah Öcalan'la oturduk konuştuk bundan sonrası için ikinci yüzyılın uzlaşısı. Diğer taraftan Resul Emrah Şahan bir tane DEM kökenli bir kişiyi belediye meclis üyesi yapmış oradan Kent Uzlaşısı. Resul Emrah Şahan burada yatsın, öbür tarafta 200 tane PKK mensubunun salıverilmesi. Vicdana, akla aykırı işleri bir araya getirirsen bu işi toplum vicdanı reddeder. Şart dediğiniz somut, kaba bir şartla, 'biz komisyona gireriz ama şu arkadaşımızı serbest bırakın' değil.

"CHP HER ŞARTTA KOMİSYONA GİRECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Biz bu komisyonun yol haritasını Eylül-Ekim geldiğinde ne göreceğiz bunları bilmemiz lazım. Bu konuda Numan Kurtulmuş'un olumlu yaklaşımları var. Kimse de şunu düşünmesin CHP her şartta komisyona girecek diye bir şey yok"