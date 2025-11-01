HABER

Özel'den 'Gaziosmanpaşa' iddiası! Erdoğan'ın İstanbul sözlerine yanıt: 'Hodri meydan'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sözlerine yanıt vererek "Hodri meydan" çıkışı yaptı. Özel gazetecilere yaptığı açıklamada çarpıcı bir iddiada bulundu. Özel, Hakan Bahçetepe'ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını ifade etti.

Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'de ziyaret etti. Özel, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını iddia etti.

GAZİOSMANPAŞA İDDİASI

Özel'in açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Hakan'ı kumpasla içeri alıp Gaziosmanpaşa'ya bir vekil seçmişlerdi, o vekil oradan gitmesin diye o vekil Gaziosmanpaşa Belediyesine müteahhitleri çağırıyor, Hakan hakkında savcılığa gidin bir şey söyleyin, Hakan çıkmasın, 'Hakan'a iftira atmazsanız alacaklarınızı ödemem' diyen bir rezaletle karşı karşıyayız. Haberleri yoksa derhal oradaki Belediye Başkan Vekilini ve oradaki yöneticileri çağırdıkları müteahhitler üzerinden, hazır Belediyenin de kayıtlarını alsınlar, çağırılan müteahhitlerin ifadelerini alsınlar, çıkması gerekeni çıkarıp (Hakan Bahçetepe), girmesi gerekeni içeri soksunlar."

ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un bir kez daha Fetret Devri yaşamasına razı olmadıklarına" ilişkin sözleri yanıt veren Özel, ""İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan'ı türlü iftiralarla alıp buraya koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan!" dedi.

