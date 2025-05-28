Özel'den İmamoğlu açıklaması! 'Hodri meydan' diyerek çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler'deki mitingde konuştu. Yargı süreci, asgari ücret ve ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, İmamoğlu'nun tutukluluk süreci ile ilgili Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"HAYDİ HODRİ MEYDAN"

Özel, "Erdoğan İmamoğlu'ndan korktu. Bilin ki bu darbeciler milleti de devleti de temsil etmiyor. Olsaydı zaten darbeye kalkışmazdı. Erdoğan'ın başında bulunduğu bu cunta, 3 savcı, 3 hakim ve 3 gizli tanıktan ibarettir. AK Parti içindeki vicdanlı insanlar rıza göstermemektedir. 19 Mart'ta bugüne 70 gün geçti hala tek bir iddia kanıtlanamadı. O kadar iftira atıldı 1 kuruşluk rüşvet ispatlanamadı. Böyle bir noktada bir kez daha İmamoğlu adına Erdoğan'a sesleniyoruz: Güveniyorsan gel bakalım TRT ekranlarına. Canlı yayınlayın. Haydi hodri meydan!" diye seslendi.

"ERDOĞAN DÜNÜN MAZLUMU BUGÜNÜN ZALİMİDİR"

Özel'in açıklamasından devamında şöyle konuştu:

"Kendi yoksulluğuna bakmadan bir başkasının imdadına koşan vicdanlı Esenler'de şunu hatırlatmak isterim. 19 Mart'ta yaşadıklarımızın bir örneği yok. Yıllar önce İBB Başkanıyken bugün İmamoğlu'nun muhatap olduğu tüm suçlamalara muhatap oldu. Ama bir gün gözaltına alınıp polis merkezine götürülmedi. Suçu kesinleşince Saraçhane'den davul zurnalarla kurbanlar kesilerek cezaevine gitti. Değil öyle yüksek güvenlikli cezaevlerinde, yanında yatan arkadaşı belli şekilde hapse gitti. Bana sorarsanız hiç cezaevinde yatmamalıydı. Ama sırf cumhurbaşkanı olmasın diye diplomasını iptal edenler, sabahleyin evinin kapısına dayananlar, eşinin yanında gözaltına alanlar, onu Silivri'ye koyan, her akşam da ona ve ailesine saldıranlar bugün Türkiye'ye şunu hatırlatıyorlar: Erdoğan dünün mazlumu bugünün zalimidir!

"KADRİYE HANIMI AYNI SUÇTAN İKİ KEZ GÖZALTINA ALDILAR"

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösteren Özel, Kasapoğlu'nun 3 yıl önceki yurt dışına çıkışının bu yıl aldığı araba ile yaptığı iddiasını anlattı. Özel, "Kanunlara göre bir kişi aynı suçlamadan gözaltına alındıysa bir daha alınamaz yeni soru varsa savcı sorar. Ama Kadriye Hanımı bir kez daha gözaltına aldılar ve tutukladılar. 12 yaşındaki Çınar'ın yanından aldıkları Kadriye Hanımın yanına gittim. Çınar'ın dün doğum günüydü. Annesi olmadan geçirdi. Biz Esenler'de dün göz yaşları içindeki Çınar'ın yaş gününü kutlarız." dedi. Yüz binlerce insan "İyi ki doğdun Çınar" diyerek tutuklanan annesinin yerine 12 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı.

YENİ MİTİNGİN ADRESİNİ VERDİ

Özel, "Gelecek hafta çarşamba hep birlikte Sancaktepe'deyiz. 23 Nisan'da bir deprem yaşadık. Allah korudu. Konumu nedeniyle Esenler daha tedirgindi. O gece muhteşem bir görüntü yansıdı. Canım ablalarım evinin evine giremeyenlere köy usulü bir dayanışmayla, bir ekmek bir yufka dağıttılar. O gün gördük ki Esenler'deki bu iyi niyet bu iyi kalp olduktan sonra kimse bileğini bükemez." dedi.

"ESENLER EMEKÇİ İLÇESİDİR"

Özel, "Esenler, bir emekçi ilçesidir. Burada tekstil atölyelerinde yapılan bir akademik çalışmada, sorulan bir soruya, neredeyse 10 işçiden 9’u aynı cevabı vermiştir: 10 işçiden 9’u sigortasız çalışmaktadır, 10 işçiden 9’u işinden memnun değildir, 10 işçiden 9’u kirada oturmaktadır. Bu tablo, Esenler’in kaderi değildir ama bugünkü kederidir. Esenler’in bu zorluğu, iktidarın oy isterken halkın yüzüne bakması, ancak oy aldıktan sonra ona sırtını dönmesinden kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

"MİLLETİN CANINA TAK ETTİ!"

Özel, asgari ücrete ara zam çağrısını da yeniledi. CHP Lideri yarın DİSK'e ve TİS'e yapacakları ziyareti de duyurarak "Sağcı solcu ayırmadan tüm yapılara gidip içinde bulunduğumuz asgari ücret sıkıntısına çare arayacağız. Çare ara zam almaktadır." ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi:

"Emeğiyle geçinenlerin, gençlerin canına tak etti! Faizler, yasaklar, zulümler artık halkın sabrını taşırdı. Yaşanan kriz sekiz yıldır devam ediyor. Bu kriz derinleştiyse nedeni bellidir: Tek adam rejimidir. O giderse bu kriz de biter. Bugün, asgari ücretin en çok ilgilendirdiği ilçelerden biri olan Esenler’deyiz. Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin TL'nin altında bırakın geçinmek sürünmek zorunda kalacağız. Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır.

İşte bu yüzden: İşçilerle, işverenlerle, KOBİ’lerle, sanayicilerle, özellikle küçük esnaflarla birlikte; Kimseyi mağdur etmeyecek, ama asgari ücrete mutlaka zam getirecek bir süreci birlikte yürütmek zorundayız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız."