Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim, o yönetsin"

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla başlayan kriz için eski Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da devreye girdi. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Karayalçın, CHP'nin bölünmesinden duyduğu endişeyi vurgulayarak "Her partilimizin, her seçmenimizin “Her şey yapıldı, artık çözüm kalmadı” diyebileceği noktaya kadar direnmek gerek" dedi. Karayalçın, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı dikkat çeken teklifi de açıkladı.

“CHP İÇİNDE DİRENMEK GEREK”

CHP içinde bir çözümün ne kadar mümkün olabileceğine yanıt veren Karayalçın şöyle konuştu:

“Çözebiliriz, çözersek çok büyük bir kazanım elde ederiz. Öncelikle birlikte çözüme odaklanmalıyız. Partide kalmayı sürdürmenin gerekli olduğu kanısındayım. Tüm yollar tıkanabilir. Her partilimizin, her seçmenimizin “Her şey yapıldı, artık çözüm kalmadı” diyebileceği noktaya kadar direnmek gerek.”

Karayalçın, CHP’nin bölünmesinden endişe duyduğunu da ekledi.

“TÜM CHP’LİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM”

CHP adıyla devam edilip “sonuna kadar direnilmesi” gerektiğini savunan Karayalçın, “Tüm CHP’lilere çağrıda bulunuyorum: Siyasi bir gasp olayı yaşadık, CHP Genel başkanının, seçilmiş yöneticilerinin görev ve yetkileri bu gaspla ellerinden alındı. Bir çukura itildik, bir tuzak kuruldu” değerlendirmesinde bulundu.

Karayalçın, CHP Genel Merkezi’ne polisle girildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ancak kendisinin dönüş yapmadığını söylerken “Çok üzüldüm tabii” dedi.

Özel ile Kılıçdaroğlu arasında geçen dikkat çekici bir diyaloğu da ilk kez Murat Karayalçın anlattı. Karayalçın’ın aktardığına göre; Özgür Özel, 23 Mayıs Cumartesi günü Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşürken “İkimiz de çekilelim, kurultaya kadar eski genel başkan ve büyüğümüz olarak Murat Karayalçın yönetsin” dedi.

Karayalçın, “Ben bunu bilmeden Kemal Bey’i aramıştım, belki bununla da ilişkilendirdi ama sonuçta olmadı” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘ARINMA’ YANITI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık dile getirdiği arınma çıkışına ve “Önce hesap soracağım sonra kurultay yapacağım” mesajına ilişkin Karayalçın şöyle konuştu:

“Arınma ve hesap sorma işi birbiriyle ilişkili. Bizim arınacak neyimiz var, biz kirli bir parti miyiz ki arınacağız... Partimiz kirli olamaz ama partimiz içinde arınılması gereken isimler varsa o da açıklanmalı. Bizim her hafta bir arkadaşımız, belediye başkanımız içeri alınıyor. Bu kabul edilemez. Onun için arınma konusunu işletmek gerek. “Madem böyle söylüyorsunuz, bu konuda bir hazırlığınızın olduğu anlaşılıyor, bunu çözelim” denmeli. Arınma da kurultay da olabilir. Buna engel yok. CHP’liler olarak içine itildiğimiz çukurda bir soluklanalım. Kardeş olduğumuzu görelim ve bu ikisini bir takvime bağlayalım.”

‘MANSUR YAVAŞ’ MESAJI

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı üzerinde uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin soruya Karayalçın “Mansur beyin katkısı olursa Mansur bey de devreye girmeli. Kimin katkısı oluyorsa devreye girmeli, yardımcı olmalı” diye yanıt verdi.

‘ÖZGÜR ÖZEL’ İDDİASI: “ÇOK İLERİ AŞAMA OLUR”

Karayalçın, Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaliyle ilgili “Bu çok ileri bir aşama olur” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“ADAY SEÇİM YÖNTEMİ DEĞİŞMEMELİ”

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olma olasılığıyla ilgili “Tabii olabilir” diyen Karayalçın, daha önce Ekrem İmamoğlu’nun CHP üyeleri tarafından aday seçilmesine değinerek yöntemin şimdi de aynı olması gerektiğini savundu. Karayalçın, adayın Özel, Yavaş veya bir başkası olabileceğini belirtti.