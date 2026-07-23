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Dernek başkanı düğünde silah sıkmak isterken 2 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir düğünde dernek başkanı, havaya ateş etmek isterken kazayla 2 kişiyi vurdu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Mustafa K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dernek başkanı düğünde silah sıkmak isterken 2 kişiyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı kırsal Aşağı Göklü Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Müslüm Sağır'ın oğlunu evlendirdiği düğüne davetli olarak katılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Halfeti Şube Başkanı Mustafa K., tabanca ile havaya ateş açmak isterken silahın aniden ateş alması sonucu Ahmet D. (66) ile Atalay K. (60) isimli davetlileri vurdu.

DERNEK BAŞKANI DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ ETTİ: 2 YARALI

Yaralanan şahıslar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Mustafa K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa düğün silah dernek
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